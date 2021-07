CHATA: hotelbezetting Curaçao steeds beter, maar vraag moet gestimuleerd

Ruim de helft van alle hotelkamers op Curaçao was bezet in de maand juni. Dat meldt CHATA. 54,6 procent om precies te zijn. Volgens de vertegenwoordiger van de hospitality-sector op het eiland is dit cijfer hoger dan de gemiddelde hotelbezetting op andere eilanden in de Cariben. Die ligt op ongeveer 48 procent.

In 2019, voor de pandemie, was juni goed voor 66,3 procent hotelbezetting. Toch is CHATA optimistisch omdat de bezetting in maart van dit jaar nog erg laag was en juni een stijging laat zien van bijna 40 procent. Dat geeft volgens de sector aan dat de toeristenindustrie langzaam herstelt van de tweede lockdown.

CHATA is desondanks voorzichtig optimistisch over de stijging van de hotelbezetting. De stijging van de opbrengsten per kamer is weliswaar goed, maar Curaçao is nog steeds op weg naar herstel. Samen met CHATA’s leden, partners en stakeholders wordt naar eigen zeggen hard gewerkt om de reis van en naar Curaçao aangenamer te maken.

CHATA vindt het belangrijk om de vraag te blijven stimuleren. Dit in de hoop dat Curaçao de hotelprestatiecijfers vanaf 2021 weer kan afstemmen op die van pre-COVID, en belangrijker nog, kan blijven groeien. Tegelijkertijd blijft het voor alle bedrijven en werknemers die werkzaam zijn in de toerisme- en horecasector belangrijk om te blijven voldoen aan de basis Covid-maatregelen zoals social distancing en hygiënemaatregelen.