CHATA: Toeristen geven meer uit dan voor Covid

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – CHATA, de belangenvereniging van de hotel- en hospitalitysector ziet tekenen van sterk herstel van het toerisme op Curaçao. Curaçao staat op nummer vijf van Caribische eilanden met de hoogste bezettingsgraad.

Toeristen die op Curaçao verblijven geven zelfs meer geld uit dan in het pre-covid-tijdperk. Volgens Chata onder meer te danken aan de groeimarktstrategie voor Curaçao in Europa, waar het EU-subsidiegeld voor krijgt. Chata zet het komende jaar in op gezondheids- en wellnesstoerisme en Duiktoerisme. Ook wil het Curaçao aantrekkelijk maken voor zakenreizen.

Lees ook: