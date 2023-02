Chauffeur raakt opzettelijk fietser, mogelijk poging tot moord

WILLEMSTAD – De zwaargewonde fietser die gisteren gewond werd gevonden na een aanrijding is mogelijk opzettelijk aangereden. Het ongeluk gebeurde op de Kaya Chi ku Cha in Koraal Specht.

Uit ooggetuigenverklaringen blijkt dat de bestuurder van de auto de fietser opzettelijk aanreed. De twee neven zouden problemen met elkaar hebben.

Na het ongeval verliet de bestuurder de plaats van het ongeval en liet hij het voertuig achter, terwijl het slachtoffer ernstig gewond raakte. De politie en onderzoekers van TOD hebben het gebied afgezet om het voorlopige onderzoek te starten.

Ambulancepersoneel verleende eerste hulp, waarna het slachtoffer met spoed naar het CMC is gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is niet bekend.