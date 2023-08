Chauffeurs SGR-groep laten bussen staan vanwege extreme hitte

WILLEMSTAD – Gisterochtend hebben buschauffeurs die voor SGR Groep rijden het werk neergelegd. De bussen zijn niet voorzien van airconditioning en het is volgens hem onmenselijk om passagiers onder de huidige hitteomstandigheden te vervoeren. Vakbond CBV, vertegenwoordigd door zijn voorzitter, heeft bij SGR in Emmastad de situatie aangekaart.

De bussen vervoeren onder andere gehandicapte passagiers in rolstoelen. Analiza Mathilda, de voorzitter van CBV zegt dat er een incident is geweest, waarbij een passagier zich onwel voelde door de hitte. Met deze situatie kan CBV niet instemmen.

Deze situatie vormt een gevaar voor de passagiers, omdat de meeste bussen geen ramen hebben en erg gesloten zijn, waardoor er geen ventilatie is. De hitte in de bus vormt een gevaar voor de passagiers. “We hebben het over jongeren, jongvolwassenen en kinderen. Stel je voor hoe jongeren zich voelen als ze een hete bus instappen. De chauffeurs laten hun patiënten niet aan dit gevaar blootstellen,” aldus mevrouw Mathilda.

Gisterochtend heeft CBV verzocht om een vergadering met het management van SGR in Emmastad. De vergadering vond plaats en er werd besloten dat de bussen niet zouden worden ingezet voor activiteiten waarbij passagiers vervoerd moeten worden. De situatie werd onmiddellijk opgelost, maar de voorzitter van CBV betreurt dat het syndicaat betrokken moest raken bij deze problemen.

Dit is geen geschikte manier om met gezondheid om te gaan. “We gaan steeds verder achteruit. Jaren gaan voorbij en zaken moeten worden rechtgezet,” aldus mevrouw Mathilda. Ze uitte haar waardering voor het management van SGR, dat snel reageerde op de situatie en alle busactiviteiten zonder airconditioning stopzette.