Children’s Museum Curaçao helpt kinderen met Moederdag

25 Gedeeld

Willemstad – Onder normale omstandigheden krijgen kinderen altijd op school de gelegenheid iets leuks te maken voor Moederdag maar dat is nu helaas niet mogelijk.

Moeders hebben het nu extra zwaar en zij verdienen een mooi gebaar van hun grootste bezit. Het is voor kinderen ook belangrijk dat zij in deze periode, waarin zij zich vaak machteloos voelen, iets kunnen doen wat heel waardevol is.

Bij het Children’s Museum Curaçao staan kinderen centraal en ook in deze moeilijke tijd helpen medewerkers en vrijwilligers van het museum kinderen hoe zij hun moeder op Moederdag toch nog kunnen verrassen.

Met een leuk pakketje dat aan het voedselpakket van de Voedselbank wordt toegevoegd krijgen kinderen de mogelijkheid om hun moeder in het zonnetje te zetten.

Het museum heeft 1.000 pakketten gemaakt die door de Voedselbank zijn uitgedeeld aan gezinnen die dat nodig hebben. Er is gekozen voor de Voedselbank vanwege het grote bereik en logistiek die ze hebben.

Het pakketje is tot stand gekomen met medewerking van Caribbean Packaging, Homeplus, Xerox en in het bijzonder Kroon Creative die 1.000 houten hartjes hebben gedoneerd. Lions Club Curaçao, Duna Mucha un Man en het Childrens Museum Curaçao zelf hebben het financieel mogelijk gemaakt.

Lees ook: