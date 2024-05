Evenementen Chileense viermaster Esmeralda komt naar Curaçao Dick Drayer 11-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Nadat verleden maand het Peruaanse marine opleidingsschip BAP Unión de haven van Curaçao al bezocht, meert op woensdag 15 mei het Chileense marine opleidingsschip Esmeralda aan dezelfde Matheywerf in Otrobanda af. In de daaropvolgende dagen 16, 17 en 18 mei is het schip opengesteld voor publiek om aan boord een kijkje te komen nemen voordat het op 19 mei weer vertrekt.

De Chileense viermaster vertoont zich komende woensdag ’s ochtends rond 7 uur al aan de horizon aan de zuidkust van Curaçao en wordt tussen 7 en 8 naar binnengeloodst om aan te leggen aan de Mathey werf waar een kleine welkomstceremonie plaats vindt. Voor genodigden is er die avond een receptie aan boord in het bijzijn van de Chileense honorair consul op Curaçao.

De lokale organisatie Curaçao Sail Foundation (CSF) bereidt voor de staf en de bemanning een programma van activiteiten die worden uitgespreid over die dagen. Zij worden in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van enkele van de attracties die het eiland te bieden heeft aan bezoekers.

Onderdeel van het bezoek is ook een fondsenwerving evenement met een avondvullend programma met Chileense gerechten en wijnen, en volop vertier op vrijdag 17 mei van 8 tot half 12 ’s avonds. Dit zal gebeuren op de Mathey werf vóór de Esmeralda, terwijl de band Happy Peanuts zal zorgen voor de muzikale omlijsting. De aanwezigen wordt gevraagd om voor die gelegenheid elegant gekleed te komen.

De fondsen zijn bedoeld als aanloop naar de organisatie van het veel grotere evenement dat de Curaçao Sail Foundation in petto heeft voor over twee jaar. Net als enkele jaren terug maakt CSF zich op om in april 2026 weer diverse tall ships welkom te heten die afgemeerd gaan worden in de haven van Curaçao.

Als de Esmeralda op 19 mei weer vertrekt is de Spaanse stad Cádiz de volgende bestemming.