WILLEMSTAD – Politie en brandweer rukten gisteren uit na een explosie in een Chinees restaurant in de Breedestraat in Otrobanda. Waarschijnlijk was een gaslek de oorzaak.

Het restaurant was vlak bij het oude Sehos ziekenhuis.

Als gevolg van de explosie raakte een Chinese vrouw, die zich in het restaurant bevond, gewond. Zij had brandwonden. Een ambulance kwam ter plaatse voor medische hulp.

De politie onderzoekt het incident.