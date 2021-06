Chong weigert zijn kandidatuur als minister in te trekken

WILLEMSTAD – Ramon Chong denkt er niet over om zich terug te trekken als minister. Hij is voorgedragen door zijn partij PNP voor de post op Economische Ontwikkeling. Maar ligt onder vuur vanwege een strafrechtelijke veroordeling in 2000.

Ook zou hij zich misdragen hebben bij het voormalige CBA-television, waar diverse medewerkers nog geld van hem krijgen. Chong ontkent dat en zegt dat er een hetze tegen hem gaande is. Hij heeft vooraf juridisch advies ingewonnen of hij wel door de screening zou komen en zich daarna kandidaat gesteld.

