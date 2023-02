WILLEMSTAD – Komende zondag doet Chris Richards mee aan de Swim for the Roses van Zanzibar Jan Thiel naar Mambo Beach BLVD. De welbekende duiker mist een been.

Ride for the Roses voorzitter Robbin Martina was aanwezig toen hij zich bij Orco Bank kwam registreren en zei vereerd te met Chris’ deelname.

“Dat getuigt niet alleen van een sterke wil en doorzettingsvermogen, maar hiermee kan hij jongeren en zoveel anderen in onze gemeenschap motiveren om niet op te geven, ondanks tegenslagen.”