Churandy Martina enthousiast over jaarlijks golftoernooi voor het goede doel

85 Gedeeld



WILLEMSTAD – Om Churandy Martina te eren voor al zijn sportprestaties bij de Olympische Spelen de afgelopen jaren organiseert Blue Bay vanaf maart 2022 het ‘Churandy Martina Charity Invitational’.

Churandy is erg enthousiast over zijn jaarlijkse golftoernooi, vertelt hij in het interview met Dolfijn FM. Hij zegt ook erg blij te zijn dat de opbrengst jaarlijks naar een goed doel gaat, die hij zelf mag uitkiezen.

Lees ook: