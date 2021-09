‘Churandy Martina geeft identiteit aan Curaçao’

Caribisch Netwerk | Oscar van Dam

WILLEMSTAD – ‘‘Weinig mensen kunnen zeggen dat ze vijf keer aan de Olympische Spelen hebben meegedaan. Churandy Martina wel. Hij is een Curaçaose sportheld, een ‘gate opener’ voor de atletiek, net zoals Andruw Jones dat was voor honkbal’’, aldus Thakaidzwa Doran, die een documentaire maakte over de atleet. Deze draait binnenkort in de Curaçaose bioscoop.

Ook zorgt Doran er in samenwerking met sponsors voor dat zeker 2500 middelbare Curaçaose schoolkinderen (uit groep 8 en de eerste en tweede brugklas) de film in The Movies kunnen zien. ‘‘We hebben op Curaçao een paar sporthelden, Churandy is er daar één van. Waarom zouden we hem niet nu eren met een film? Niet alleen omdat hij zo lang op hoog niveau sport. Hij is een hele positieve persoonlijkheid die het Koninkrijk verbindt. Hij is bij het grote publiek populair in Nederland én op Curaçao. Maar ook door zijn collega-sporters wordt hij enorm gewaardeerd.”

‘Voor de kill’

Bij de laatste Olympische Spelen was Martina zelfs vlaggendrager voor de Nederlandse delegatie. Doran: ‘‘Maar voor mij is is ook zijn mentale aspect heel bijzonder. Hij heeft een ijzersterke mindset. Zodra hij moet presteren, zet hij een knop om en gaat hij ‘voor de kill’. Dat maakt hem een mooi onderwerp voor een documentaire.”

Doran loopt al sinds 2016 rond met een idee voor een documentaire. Dat is uiteindelijk ‘Churandy – De Eindsprint’ geworden. Sinds het begin van de Olympische Spelen is deze al op de Nederlandse tv te zien bij Videoland. Op 14 september is er een première op Curaçao, op 18 en 19 september draait de film in de bioscoop voor het publiek. Van 27 september tot 1 oktober is het de bedoeling dat er dagelijks schoolbussen vol kinderen naar de twee Movies-bioscopen gaan.

Introvert

Doran vertelt dat hij lang met het idee rondliep, maar dat het niet makkelijk was om Churandy te overtuigen mee te doen. ‘‘Hij is heel introvert, laat mensen niet te dichtbij komen. Dat heeft ook te maken dat in verleden Amerikaanse managers financieel van hem hebben geprofiteerd. Hij is voorzichtig geworden. Maar uiteindelijk heb ik hem kunnen overtuigen.”

Ook de financiering van de documentaire ging niet vanzelf. ‘‘Uiteindelijk ben ik via Guus Hiddink bij de bekende voetbalmakelaar Rob Jansen in contact gekomen met Videoland en is de documentaire tot stand gekomen.” Daarna werd hij gesteund door verschillende sponsors en partners: Stichting Signaal, Prins Bernhard Cultuur Fonds, APC, Blue Bay & Wasserman.

Identiteit

Melanie Sloot van het Prins Bernard Cultuur Fonds legt uit waarom het fonds, dat als doel heeft kunst en cultuur op de zes eilanden te ondersteunen, subsidie geeft om kinderen naar een sportfilm te laten kijken. Sloot: ‘‘Churandy biedt de lokale jongeren inspiratie. We hebben heel veel talent op het eiland. Daar mogen we heel trots op zijn. En Churandy is een lokale held, hij geeft identiteit aan het eiland.”

Volgens haar wordt in samenlevingen wereldwijd welvaart hoger aangeslagen dan talent voor sport of kunst. ‘‘Maar we willen de jongeren laten zien dat ze trots moeten zijn op de mensen die ondanks alle tegenslag kiezen voor de ontwikkeling van hun talent. En wat de samenleving betreft: inspiratie en motivatie zijn de motor van je welzijn. Daarom ondersteunen we dit traject.”

Doran zelf benadrukt dat Curaçao, onder aanvoering van William Millerson, zo’n twintig jaar geleden is begonnen met een professionelere benadering van topsport. ‘‘Maar er kan nog veel worden verbeterd. Kijk naar Jamaica en Cuba, maar ook Nederland. Sport is daar een onderdeel van de identiteit. Hier vaak nog niet. Volgens mij moeten we dat hier op een goede en slimme manier verder ontwikkelen.” ‘De Eindsprint’ laat volgens Doran zien hoe ver je kunt komen als talentvolle sporter die volledig kiest voor de sport.

