Churandy Martina zet zinnen op zesde Olympische Spelen

WILLEMSTAD – Churandy Martina richt zich op deelname aan zijn zesde Olympische Spelen. Op 39-jarige leeftijd, met een indrukwekkende carrière en een arm vol herinneringen aan eerdere Spelen, staat Martina klaar voor het ultieme sportieve hoofdstuk in Parijs 2024.

Ondanks een teleurstellende prestatie tijdens het laatste NK indoor in Apeldoorn, waar hij niet in de prijzen viel, laat Martina zien dat zijn ambitie en passie voor de sport onverminderd sterk zijn. “Op deze leeftijd moet je voor jezelf zorgen en goed naar jezelf luisteren,” deelt Martina, die vastberaden is om via de 100 meter en de estafette zijn droom van een zesde Spelen te realiseren.

Met drie Europese gouden medailles en dertien nationale titels op zijn naam heeft Martina bewezen dat leeftijd slechts een getal is. “Vorig jaar deed ik mee aan het WK. Dus zoveel anders hoef ik niet te doen,” zegt Martina, die ondanks de naderende 40 jaar, niet aan stoppen denkt.

Zijn voorbereiding op het outdoor-seizoen ziet hij als een cruciale fase, waarbij hij intelligenter en met meer dosering traint dan twintig jaar geleden. Martina’s deelname aan de Spelen van Athene (2004), Peking (2008), Londen (2012), Rio de Janeiro (2016), en Tokio (2021) hebben hem niet alleen ervaring, maar ook wijsheid gebracht.

De sprinter, die bekend staat om zijn ontspannen houding en positieve uitstraling, is realistisch over zijn kansen maar blijft dromen van succes in Parijs. “Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. Ik heb alles al gedaan, dus er is geen druk,” stelt Martina, die zelfs durft te dromen van een medaille.

Terwijl hij lacht over de vraag of hij ook voor een zevende Spelen zou gaan, maakt Martina duidelijk dat na Parijs zijn tijd komt om van het leven te genieten. Zijn doorzettingsvermogen en liefde voor de sport zullen echter altijd een gouden randje in de Curaçaose sportgeschiedenis behouden.