Churandy sprint bij zijn laatste NK naar goud

Churandy Martina is klaar voor tokyo | Foto Facebook

Churandy Martina heeft gisteren op zijn laatste NK-atletiek de titel veroverd op de 200 meter. De 36-jarige sprinter greep het goud in een tijd van 20,76.

Martina pakte daarmee voor de zesde keer in zijn carrière de titel op de 200 meter. Hij was ook zeven keer de Nederlands kampioen op de 100 meter, maar die afstand sloeg hij dit jaar over.

De Curaçaose sprinter maakt zich op voor zijn vijfde Olympische Spelen. Hij loopt in Tokio de estafette met de mannen op de 4×100 meter. Een individuele start zit er niet in. De 20,76 lag ruim boven de olympische limiet van 20,24.

Lees ook: