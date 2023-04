Churendy C., verdachte in moordzaak Boechi, wordt naar Curaçao gebracht

WILLEMSTAD – De 44-jarige Curaçoënaar Churendy C., die vorige week aangehouden werd in Vlaardingen, wordt binnenkort overgebracht naar Curaçao. Dat bevestigt de Nederlandse politie.

Churendy C. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Ruchendell Windster, beter bekend als Boechi. De 30-jarige rapper werd in december vermoord, na een optreden op Curaçao.

Hij was onderweg naar zijn auto toen hij meerdere keren werd neergeschoten. De artiest woonde in Tilburg en was op Curaçao voor een aantal concerten.

Onderzoek van de afdeling georganiseerde misdaad op Curaçao heeft tot drie invallen geleid in enkele wijken op het eiland waar bewijsmateriaal in beslag is genomen. Er zijn beperkingen opgelegd aan de verdachte, alleen zijn advocaat mag contact met hem hebben.