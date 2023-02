CIBC FirstCaribbean in bestuur van de International and Financial Business Association

WILLEMSTAD – Voor de eerste keer in haar meer dan vier decennia oude geschiedenis is een Caribische bank benoemd tot de Raad van Bestuur van de Financial and International Business Association, FIBA.

De Chief Compliance Officer van de bank, Candice Huggins, zal de bank vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur gedurende één jaar.

FIBA wordt erkend als de leidende stem voor internationaal bankieren in de VS, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. FIBA’s kernmissie is het bieden van hoogwaardige educatieve en ondersteunende belangenbehartiging aan haar leden, waaronder gemeenschapsbanken en de grootste financiële instellingen die actief zijn in internationaal bankieren.

CIBC FirstCaribbean is gevestigd in veertien landen in het Caribisch gebied en bieden bankdiensten aan ongeveer 2.700 werknemers in 54 filialen en kantoren.

CIBC is naar eigen zeggen een van de grootste regionaal genoteerde financiële dienstverleners in het Engels- en Nederlands sprekende Caribisch gebied, met 13 miljard dollar aan activa en een marktkapitalisatie van één miljard dollar.

CIBC FirstCaribbean is een lid van de CIBC Group, een Canadese wereldwijde financiële instelling met 11 miljoen persoonlijke en zakelijke klanten.