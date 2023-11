CIBC FirstCaribbean verkoopt haar bankactiva op Curaçao en Sint-Maarten aan Orco

BRIDGETOWN – FirstCaribbean International Bank verkoopt haar dochteronderneming, FirstCaribbean International Bank op Cayman, aan de Orco Bank.

Orco Bank, opgericht in 1986 in Curaçao, richt zijn diensten aan Curaçao, Bonaire en Sint-Maarten door het bieden van een uitgebreid scala aan persoonlijke en zakelijke bankoplossingen.

Eerst richtte de bank zich op offshore-activiteiten, obligatiehandel en investeringsbankieren, maar nu biedt het ook bankproducten en -diensten aan particulieren en bedrijven in de regio.

De transacties zijn onderhevig aan goedkeuring door de regelgevende instanties, waaronder de Cayman Islands Monetary Agency, de Central Bank of Barbados en de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, en worden naar verwachting de komende maanden afgerond.

Orco Bank biedt een uitgebreid scala aan bankoplossingen voor particuliere klanten. Deze omvatten verschillende rekeningopties, zoals lopende rekeningen en spaarrekeningen, evenals keuzes uit creditcards en betaalpassen. De bank biedt ook flexibele financieringsopties met hypotheken, persoonlijke leningen en autoleningen, samen met verzekeringsmakelaarsdiensten.

In 2021 verkocht de moederbank al haar activa in Aruba en enkele van haar OECS-territoria. Reden voor de verkoop, volgens de bank was haar strategie om zich te concentreren op kernmarkten om groei te versnellen.

“De aankoop van de bankactiva van CIBC FirstCaribbean biedt een uitstekende kans voor Orco Bank,” zegt Edward Pietersz, algemeen directeur en CEO van Orco Bank.

Beide banken werken ijverig om een naadloze overgang voor de klanten van CIBC FirstCaribbean te garanderen. Verwacht wordt dat deze transacties geen materiële invloed zullen hebben op de Tier I- en totale kapitaalratio’s van CIBC FirstCaribbean.