Cinekid sluit af en nodigt ook ouders uit in Luna Blou

WILLEMSTAD – Ouders en kinderen zijn dit weekend uitgenodigd om samen naar de film te gaan in theater Luna Blou. Bijna tweeduizend kinderen gingen deze week met hun school vanwege Cinekid.

Cinekid is het grootste jeugd filmfestival ter wereld begonnen in Amsterdam en vanaf dit jaar op Curaçao. Op het programma dit weekend staan vijf films. De eerste is op zaterdagmiddag om drie uur, de laatste op zondag om vijf uur.

Zaterdag 29 oktober 15.00 uur

Totem

De ouders van Alma zijn niet legaal in Nederland en een keer moet ze vluchten. Op zoek naar haar vader krijgt ze gezelschap van een nieuwe vriend, een speenvarken. Een avontuur voor kinderen vanaf zes jaar, in het Nederlands gesproken.

Zaterdag 29 oktober 17.00 uur

Robotbro

Alberte leeft in de verre toekomst en krijgt de meest moderne robot cadeau voor zijn verjaardag. Maar kun je echt vrienden worden met een robot? Een science fiction voor kinderen vanaf 8 jaar. Nederlands gesproken.

Zondag 30 oktober 13.00 uur

De avonturen van de spin Anansi!

Wie kent hem niet, de spin die iedereen te slim af is: Nanzi. In Suriname heet hij Anansi en maakt van alles mee. Voor de kleintjes vanaf 4 jaar. Nederlands gesproken met introductie in het Papiamentu

Zondag 30 oktober 15.00 uur

Zulaika

Zulaika is een bijdehand meisje die met haar oma woont. Zal het haar lukken de winkel van oma te redden zodat ze weer terug kan naar school? Zulaika was de eerste en tot nu toe enige kinderfilm gemaakt op Curaçao. Voor kinderen vanaf 10 jaar, in Papiamentu gesproken met Nederlandse ondertiteling.

Zondag 30 oktober 17.00 uur

Wallay

Ady woont in Europa met zijn ouders. Er gebeurt iets waardoor hij zijn familie kan gaan ontmoeten in Burkina Faso, helemaal in Afrika. Frans gesproken met Nederlandse ondertiteling voor kinderen vanaf 10 jaar.