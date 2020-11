CMC annuleert niet-urgente operaties vanwege Corona

22 Gedeeld

Willemstad – Het CMC annuleert niet urgente operaties. Patiënten die gepland staan voor opname krijgen een telefoontje van het ziekenhuis.

De maatregel is bedoeld om de spoed- en noodzakelijke zorg te kunnen garanderen. Die komt mogelijk in gevaar door de Covid19 situatie in het ziekenhuis.

Sinds het begin van de pandemie zijn 47 personeelsleden positief getest, daarvan zijn nog 27 gevallen actief. Er liggen momenteel twaalf patiënten op de COVID-19-afdeling. Hoeveel operaties er afgezegd worden is niet bekend.