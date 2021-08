CMC annuleert niet-urgente operaties vanwege groeiende druk op zorg

273 Gedeeld

Willemstad – Het CMC annuleert niet urgente operaties die een verblijf van minimaal 3 dagen vereisen. De maatregel is bedoeld om de spoed- en noodzakelijke zorg te kunnen garanderen. Die komt mogelijk in gevaar door de Covid-19-situatie in het ziekenhuis.

Patiënten die gepland staan voor opname krijgen een telefoontje van het ziekenhuis. De afdeling planning van CMC neemt telefonisch contact op met alle geannuleerde patiënten. Patiënten die geen telefoontje krijgen van de afdeling planning kunnen er volgens het CMC vanuit gaan dat hun operatie doorgaat zoals gepland. CMC zegt er alles aan te doen om zoveel mogelijk behandelingen zonder overnachting door te laten gaan. Ook de acute en essentiële zorg gaat door zoals gepland. Ook alle klinische afspraken (Poli) gaan gewoon door.

De toezegging van Nederland om het Amerikaanse team van specialisten en verpleegkundigen te financieren loopt deze maand af. Om deze kloof te overbruggen is er overleg met het ministerie van Volksgezondheid om het mogelijk te maken de resterende AMI-leden te behouden en extra specialisten te werven om te helpen bij de escalatie-inspanningen

Er liggen momenteel 23 patiënten op de COVID-19 afdeling. Hoeveel operaties er afgezegd worden is niet bekend.