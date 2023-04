CMC boos op vakbond CBV

WILLEMSTAD – De Raad van Bestuur van het Curaçao Medical Center hekelt de onverantwoordelijke houding van vakbond CBV. Een kleine groep medewerkers van de operatiekamer, die aangesloten zijn bij CBV, voerde actie, waardoor verschillende operaties geannuleerd werden wegens gebrek aan personeel.

“De politieke agenda van de CBV om een ​​slecht beeld van de Raad van Bestuur van het CMC te schetsen, is ongelukkig en niet in het belang van de patiëntveiligheid of de gemeenschap van Curaçao”, aldus de Raad.

Reden voor de vakbond om actie te voeren zijn de veranderingen die moeten worden doorgevoerd. De Raad erkent dat niet alle beslissingen en veranderingen gemakkelijk zijn, maar om een ​​duurzame organisatie te runnen, hoogwaardige zorg te leveren en patiëntveiligheid te garanderen zijn bepaalde specifieke stappen noodzakelijk.

Veranderprogramma

Een daarvan is ervoor te zorgen dat CMC de accreditatie van de Joint Commission International (JCI) verkrijgt, wat een vereiste is voor de vergunning van het ziekenhuis.

JCI definieert kwaliteit van zorg en bevat een lijst van 1.200 Key Performance Indicators die een gemiddelde score van 98% moeten behalen. Helaas bleek uit de in oktober 2020 uitgevoerde nulmeting dat CMC grotendeels niet compliant was.

Om aan de minimumvereiste te voldoen, is in 2020 een JCI-implementatieprogramma uitgerold dat bestaat uit verschillende fasen om beleid, standaarden en protocollen te implementeren.

Dankzij de gezamenlijke inspanning van het accreditatieteam en het CMC-personeel is tot op deze datum 95% van het beleid voltooid. Het OK-complex vereist ook enige verandering in de twee aandachtsgebieden: Anesthesie & Herstel versus Chirurgie & Centrale Sterilisatie.

Dit betekent een tweeledige aansturing van de twee aandachtsgebieden, met twee afdelingshoofden in plaats van één. Deze informatie is afgelopen vrijdag gepresenteerd aan het OK-team en vanochtend verder besproken met het team.

In dit overleg is afgesproken om een ​​kernteam op te richten bestaande uit medewerkers van de OK, Human Resources, OR-directie en de directie om de nieuwe structuur op punt te stellen en duidelijkheid te brengen op alle niveaus.

Het bestuur van het ziekenhuis zegt open te staan voor uitingen van ongenoegen van het personeel en waardeert alle aanbevelingen om de tevredenheid van het OK-personeel te vergroten. Hoewel de Raad probeert ervoor te zorgen dat de stem van de medewerkers wordt gehoord, geeft hij altijd prioriteit aan het behoud van de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de zorg.