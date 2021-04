CMC coassistente: ‘Het blijft heftig om te zien hoe ziek coronapatiënten zijn’

38 Gedeeld

WILLEMSTAD – Lotte ten Pas is nu vier maanden op Curaçao. Wat coschappen op verschillende ziekenhuisafdelingen op een zonnig eiland zouden zijn, werden coronadiensten tijdens een lockdown. Tijdens de piek waren er ruim 4500 actieve gevallen op het eiland. De intensive care lag binnen no-time helemaal vol met patiënten. “Het is heel gek. We moesten flink schakelen.”

Eind maart liepen de besmettingscijfers op Curaçao snel op. Lotte was net met coschappen begonnen in het Curaçao Medical Center (CMC) toen de reguliere zorg werd afgeschaald en uiteindelijk de coschappen werden stopgezet. “Alle afdelingen werden omgebouwd om plaats te maken voor de COVID patiënten.”

Coronazorg

“Toen ging alles heel snel. Begin april waren er dagen van vier tot vijfhonderd nieuwe besmettingen per dag. Elke dag kwamen er ruim tien ziekenhuisaanmeldingen bij. Zes afdelingen van de reguliere zorg werden coronazalen en de IC werd verdriedubbeld.”

