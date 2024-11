Gezondheidszorg CMC distantieert zich van rapport inspectie over overlijden patiënt Dick Drayer 22-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft zich volledig gedistantieerd van de conclusies in een rapport van de Inspecteur-generaal van de Volksgezondheid, Sirving Keli. Het rapport, dat in februari door minister Javier Silvania op sociale media werd gedeeld, stelt dat een patiënt in maart 2021 zou zijn overleden door toediening van een giftige stof. Volgens CMC zijn deze bevindingen onjuist.

Zowel de klachtencommissie als het onafhankelijke Medisch Tuchtcollege hebben na uitgebreid onderzoek geconcludeerd dat de patiënt niet is overleden door een toxische stof, maar door een natuurlijke oorzaak. Deze bevindingen worden ondersteund door autopsie en toxicologische rapporten, aldus het CMC.

CMC noemt de beschuldigingen van de Inspecteur-generaal ongegrond en stelt dat deze ernstige gevolgen hebben voor de reputatie van het ziekenhuis. “Het is belangrijk dat het publiek weet dat wij due diligence hebben toegepast en dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd,” verklaart het ziekenhuis in een persbericht.

CMC onderzoekt de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen tegen de Inspecteur-generaal. Het ziekenhuis heeft aangegeven verder geen inhoudelijke informatie over de zaak te delen, vanwege de vertrouwelijkheid ervan.

93