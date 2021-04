CMC en ADC zijn het niet eens over de onderlinge facturering

6 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het CMC en ADC liggen in de clinch over de facturen van het laboratorium. ADC levert diensten aan het ziekenhuis die vastgelegd zijn in een overeenkomst.

CMC heeft een andere interpretatie over onderdelen in die overeenkomst. Beide partijen zouden al lange tijd om tafel zitten, zonder resultaat. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend.