CMC en Inspectie krijgen weer veeg uit de pan om chirurg Misset

WILLEMSTAD – Het CMC krijgt een flinke tik op de vingers voor de manier waarop er is omgegaan met chirurg Menno Misset. Zijn schorsing moet direct worden opgeheven. Ook de Inspecteur Gezondheidszorg krijgt er indirect van langs.

In 2018 werd door de toenmalige inspecteur Jan Huurman al geconcludeerd dat er geen reden is om aan de vakbekwaamheid van Misset te twijfelen. Desondanks wilde het nieuwe ziekenhuis van hem af.

Het CMC liet zelf een onderzoekscommissie instellen om het medisch disfunctioneren door Misset te onderzoeken en of bij naar behoren kan functioneren, en terug kan keren in het ziekenhuis.

De onderzoekscommissie concludeerde, net als de Inspectie in 2018, dat er geen medisch disfunctioneren van Misset is vastgesteld. Maar vanwege de arbeidsverhoudingen op de werkvloer het niet verstandig was de chirurg terug te laten keren.

De rechter maakt korte metten met de werkwijze en conclusies van de speciale onderzoekscommissie. Haar onderbouwing is niet toereikend om arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De rechter laakt het feit dat door CMC geen nader onderzoek is gedaan naar het onderliggende probleem met de chirurg en dat ook niet zou zijn getracht om dit op te lossen.

Aan de hand van de beschikbare informatie meldt de rechter dat er ook niet kon worden geoordeeld of de weigering van een aantal collega’s om verder samen te werken met Misset, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met hem rechtvaardigt.

Inspectie Gezondheidszorg

De directe aanleiding voor Missets op non-actiefstelling en het tweede onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg, nu door Sirving Keli, was de media-aandacht in mei 2020 voor klachten van twee voormalige patiënten van Misset.

Door CMC zelf is geen onderzoek gedaan naar de gegrondheid van deze klachten, en ook niet naar de gegrondheid van de andere klachten over Misset die na de televisie-uitzendingen bij de Inspectie waren gemeld.

CMC heeft het onderzoek aan de Inspectie Gezondheidzorg overgelaten. Maar dat onderzoek heeft bijna drie jaar na dato nog altijd niet tot definitieve bevindingen en conclusies geleid.

Bij geen van beide partijen, zo stelt de rechter vast, is bekend of door de Inspectie advies is uitgebracht aan de minister op het ontheffingsverzoek van Misset om weer aan de slag te gaan.

Opvallend, want daarmee handelt de Inspectie in strijd met haar eigen klachtprocedure.

De Inspectie kreeg er in eerdere gerechtelijke procedures ook al van langs. Toen concludeerde zij dat de terugkeer van kanker bij een patiënt het gevolg was van een onvolledige operatie van Misset.

Op basis daarvan is de patiënt gaan procederen. Maar in de rechtszaak bleek dat er wel degelijk operatieverslagen waren en dat alles volgens de standaardprocedure was verlopen.