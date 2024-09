Gezondheidszorg CMC introduceert piano om positieve sfeer te creëren Redactie 10-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft met trots aangekondigd dat er een piano is geplaatst in het atrium van het ziekenhuis. De piano is een donatie van anonieme weldoeners, de zogenaamde Angel-donors.

Dit initiatief is volgens het ziekenhuis bedoeld om een gezonde en positieve sfeer te bevorderen voor patiënten, bezoekers en personeel. Onderzoek heeft aangetoond dat muziek aanzienlijke therapeutische voordelen biedt en bijdraagt aan het algehele welzijn. Ter inauguratie van de nieuwe piano gaf Randal Corsen een speciaal optreden voor patiënten en collega’s.

De piano is beschikbaar voor mensen met pianokennis, met de voorwaarde dat het gebruik respectvol en passend gebeurt. Iedereen die speelt, wordt aangemoedigd om een vredige sfeer te creëren die de ervaring in het ziekenhuis voor iedereen verbetert.

“Dit is een belangrijke stap in onze missie om het genezingsproces te ondersteunen en een aangename omgeving in ons ziekenhuis te creëren,” aldus Gilbert Martina, directeur van het CMC.

