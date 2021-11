CMC is gestart met niet-acute behandelingen voor SVB-patiënten

3 Gedeeld

Het Curaçao Medical Center (CMC) is weer begonnen met het uitvoeren van niet-acute behandelingen voor SVB-patiënten. Deze week zijn er in totaal 47 patiënten aan de beurt, van wie 33 via de SVB zijn verzekerd.

Eerder werd de electieve zorg stopgezet door het ziekenhuis vanwege budgettaire problemen, waarna de Inspectie voor de Volksgezondheid met een aanwijzing kwam en het CMC dwong de zorg weer te hervatten. Uiteindelijk heeft de minister de SVB opgedragen deze maand 4,1 miljoen gulden extra te geven. Het is nog niet bekend uit welke pot de verzekeraar dat betaald.

Niet voldoende

Het geld is niet voldoende om de kosten van SVB-patiënten tot het einde van het jaar te dekken. Het CMC zegt dat eind november het geld weer op is en er opnieuw gekeken moet worden naar de financiën.

De afdeling planning werkt nu nauw samen met de specialisten om de wachtlijst te doorlopen en prioriteit te geven aan degenen die meer directe zorg nodig hebben. De afdeling heeft berekend dat er in de maand november ongeveer 300 operaties kunnen plaatsvinden, waarvan 240 SVB-patiënten. In totaal is er een wachtlijst van 1.646 patiënten, daarvan zijn 1.539 verzekerd via de SVB.