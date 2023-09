CMC kampt met een tekort van ruim drie medische specialisten

WILLEMSTAD – Volgens een rapport van de inspecteur voor volksgezondheid heeft het Curaçao Medical Center (CMC) een tekort van 3,2 medische specialisten. Het tekort heeft impact op de continuïteit van zorg binnen de huidige context van de wachtlijst en de beperkte operatiekamercapaciteit.

De Inspectie krijgt wekelijks een update over het aantal artsen dat werkzaam is in het CMC. Dit vanwege de aankondiging van artsen dat zij het ziekenhuis zouden verlaten vanwege de aanpak van salarissen in de sector.

Tot 31 augustus zijn in totaal vier medische specialisten met pensioen gegaan. Drie van deze medische specialisten hebben het CMC al verlaten. De vier zijn van verschillende specialismen. Gecombineerd met wijzigingen in het werkpercentage, zijn er tot 31 augustus 4,2 medische specialisten minder.

Volgens het rapport zijn de CMC-directie en internationale organisaties betrokken bij gesprekken en interventies om tijdig medische specialisten te werven. Dat heeft één nieuwe specialist opgeleverd.

“Op dit moment heeft dit invloed op de continuïteit van de zorg vanaf 1 september, binnen de huidige context van de bestaande wachtlijst en de beperkte behandelingscapaciteit van de operatiekamers”, aldus de Inspectie.