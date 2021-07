CMC: meeste Covid19-patiënten niet of niet volledig gevaccineerd

369 Gedeeld

De meerderheid van patiënten die met Corona worden opgenomen in het Curaçao Medical Centre blijkt niet gevaccineerd. Vandaag meldden zich drie nieuwe patiënten, twee moesten direct door naar de Intensive Care.

Sinds 9 juni, meer dan anderhalve maand geleden was het daar niet zo druk. Gisteren lagen er nog twee patiënten die intensieve verpleging nodig hadden.

“Covid is hier om te blijven, dus als je je wilt beschermend tegen deze besmettelijke ziekte, zorg dat je gevaccineerd bent”, zegt dr. Esther Rooijakkers. Zij is in infectioloog/internist in het CMC.

Volgens de arts geeft vaccinatie weliswaar geen 100 procent garantie, maar het verkleind de kans dat je geïnfecteerd wordt aanmerkelijk. Bovendien word je minder ziek als je volledig gevaccineerd bent, zeker bij de Delta-variant.