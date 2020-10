CMC-Patiënt per ongeluk weggestuurd voor operatie

Foto Extra

Willemstad – Een patiënt van het Curaçao Medical Center is per ongeluk niet geopereerd omdat artsen dachten dat hij in contact was geweest met een corona patiënt.

De patiënt werd weggestuurd en verteld om in quarantaine te gaan. Na intern onderzoek is gebleken dat de patiënt nooit in contact is geweest met de covid19-patiënt.

Hoe de miscommunicatie is ontstaan is onduidelijk. De patiënt mag weer terug om alsnog geopereerd te worden.

Lees ook: