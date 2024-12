Gezondheidszorg CMC-specialisten in actie na de Kerst Redactie 17-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De ‘Landelijke Vereniging Medisch Professionals’ (LVMP) bij het Curaçao Medical Center heeft in een brief aan de raad van bestuur van het ziekenhuis hun bezorgdheid geuit over de huidige werksituatie en het gebrek aan gehoor op eerdere voorstellen. De brief is ook gericht aan de inspecteur-generaal van Gezondheid en de raad van commissarissen van het CMC.

De medisch specialisten melden dat hun arbeidsovereenkomsten eenzijdig zijn aangepast, zonder rekening te houden met hun bijdragen en opmerkingen. Ondanks herhaalde pogingen om hun zorgen kenbaar te maken, blijven hun reacties onbeantwoord. Regelmatige afzeggingen van vergaderingen en onderhandelingen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het ministerie maken de situatie nog lastiger.

De specialisten werken al vijf jaar onder hoge druk als gevolg van een structureel tekort aan collega’s, wat volgens hen de kwaliteit van zorg en hun welzijn ondermijnt. De voortdurende onzekerheid en hoge werkdruk hebben al geleid tot het vertrek van collega’s. Ze maken zich zorgen over de zorg voor patiënten en willen niet verantwoordelijk worden gehouden voor verminderde kwaliteit.

De LVMP hekelt daarnaast de houding van de raad van bestuur, die volgens hen verdeel-en-heersmethodes hanteert en intimidatie toepast. Dit gedrag wordt door de organisatie volledig afgekeurd.

Acties

Om hun zorgen kracht bij te zetten, hebben de specialisten aangekondigd vanaf 27 december strikt volgens hun contract te werken. Dit betekent een maximum van 52 uur per week inclusief wachtdiensten en beschikbaarheid, geen extra electieve zorg en gelijke werkomstandigheden op zondagen als op andere dagen.

