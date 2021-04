CMC start reguliere zorg weer op

WILLEMSTAD – CMC gaat zijn reguliere zorg weer opstarten. Het aantal coronapatiënten loopt zodanig terug dat er weer ruimte komt voor geplande zorg.

Dat betekent dat er weer reguliere operaties ingepland worden voor niet-covid patiënten. Dat moet ook wel, want de wachtlijst is opgelopen tot bijna 1500 ingrepen. Had je een afgezegde afspraak, dan neemt het CMC contact met je op. Ook patiëntenbezoek is weer toegestaan bij niet-covid patiënten, met inachtneming van alle regels.