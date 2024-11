Gezondheidszorg CMC trekt kort geding in tegen Inspectie over overlijden patiënt Dick Drayer 22-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft een kort geding tegen de Inspectie Volksgezondheid en het Land plotseling ingetrokken. De zaak draaide om toegang tot getuigenverklaringen en materialen die verband houden met een dodelijke medische fout in 2021.

De patiënte overleed nadat, volgens de Inspectie, een verpleegkundige kalium had toegediend in plaats van natriumchloride bij het doorspoelen van een infuus. Kalium in deze dosis veroorzaakte acute pijn, een onomkeerbare hartstilstand en een dodelijke afloop. Uit onderzoek door het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) bleek dat er kaliumkristallen aanwezig waren in de gebruikte spuit, terwijl natriumchloride ontbrak.

Het CMC betwistte deze conclusie en wees eerder op autopsierapporten en toxicologisch onderzoek die volgens hen een natuurlijke doodsoorzaak ondersteunen. Het ziekenhuis distantieerde zich destijds publiekelijk van het rapport van Inspecteur-Generaal Serving Keli en beschuldigde de Inspectie van ongefundeerde en onprofessionele aantijgingen.

In augustus eiste het CMC toegang tot alle getuigenverklaringen en de mogelijkheid om medische materialen opnieuw te laten onderzoeken. Het ziekenhuis stelde dat deze informatie essentieel was voor een hoger beroep bij het Medisch Tuchtcollege. Maar de Inspectie weigerde kopieën van de verklaringen te overhandigen om de anonimiteit en veiligheid van getuigen, zoals verpleegkundigen en artsen, te waarborgen.

Voorafgaand aan de zitting verstrekte de Inspectie vrijwillig aanvullende documentatie, waaronder een expert-opinion van een patholoog-anatoom, een onderzoeksverslag van het ADC en een opname van een getuigenverklaring. Ook gaf de Inspectie toestemming voor onafhankelijk onderzoek in een Nederlands laboratorium.

Het geschil tussen het CMC en de Inspectie draait om meer dan alleen dit incident. In eerdere jaren bekritiseerde het ziekenhuis het functioneren van de Inspectie en sprak het twijfels uit over de onafhankelijkheid van diens onderzoeken. Het CMC wees herhaaldelijk op de reputatieschade die zij door de publicaties van de Inspectie zegt te hebben geleden.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

109