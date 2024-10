Politiek CMC verwerpt voorwaarden financiering overheid Dick Drayer 23-10-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft in twee brieven aan de ministeries van Financiën en Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) zijn bezwaren geuit tegen enkele voorwaarden die de overheid heeft gesteld voor de ontvangst van financiële middelen. Volgens het CMC zijn de eisen die de ministeries stellen onredelijk en niet in overeenstemming met de werkelijke behoeften en operationele realiteit van het ziekenhuis.

Een van de meest opvallende punten uit de brieven is het conflict over de vervanging van een belangrijk stuk medische apparatuur. Waar het ministerie suggereerde dat het ging om een MRI-scanner, verduidelijkt het CMC dat het hier om een lineaire versneller gaat. “Het betreft hier een lineaire versneller, noodzakelijk voor radiotherapie bij kankerpatiënten,” schrijft de directie van het ziekenhuis. Het apparaat speelt een cruciale rol bij de behandeling van kanker, waarbij patiënten met behulp van straling behandeld worden.

Daarnaast uit het ziekenhuis in de correspondentie zorgen over de financiële eisen. De overheid koppelt de financiering aan voorwaarden die volgens het CMC niet haalbaar zijn zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zorg. In de brief aan Financiën stelt het ziekenhuis: “De huidige voorwaarden, zoals het drastisch verminderen van het aantal personeelsleden en het bevriezen van investeringen in nieuwe technologie, zijn onhoudbaar en brengen de kwaliteit van de zorg in gevaar.” Het ziekenhuis wijst op de noodzaak van het behouden van voldoende gekwalificeerd personeel om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Een ander voorbeeld van de spanningen tussen het ziekenhuis en de overheid is de eis om de budgetten van afdelingen met twintig procent te verlagen. In de brief schrijft het CMC: “Een verlaging van de afdelingsbudgetten met twintig procent zal niet alleen leiden tot langere wachttijden, maar ook tot een directe verslechtering van de kwaliteit van zorg.” Het ziekenhuis wijst erop dat de operatiekamers, spoedeisende hulp en de oncologische zorgafdeling al kampen met personeelstekorten en onderbezetting.

Ondanks de kritiek, benadrukt het CMC in de brieven dat het openstaat voor samenwerking met de overheid, mits de voorwaarden realistisch en in het belang van de patiënten zijn. “Wij roepen de overheid op om in dialoog te treden en gezamenlijk een duurzame oplossing te vinden voor de uitdagingen die de zorgsector te wachten staan,” schrijft het ziekenhuis.

