CMC vraagt aandacht voor veiligheid deze decembermaand, vanwege toenemende drukte op spoedeisende hulp

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) constateert een jaarlijks terugkerende toename van patiënten bij de Spoedeisende Hulp in de aanloop naar de feestdagen.

De medische instelling roept de gemeenschap op tot extra voorzichtigheid om zo ongevallen tijdens deze periode te verminderen en de druk op de gezondheidszorg te verlichten.

De feestdagen zijn traditioneel een tijd van vreugde en samenzijn, maar brengen ook een verhoogd risico op ongevallen met zich mee. “We zien elk jaar rond deze tijd een toename in het aantal spoedgevallen,” meldt een woordvoerder van het CMC. “We willen dat iedereen geniet, maar ook dat ze veilig blijven.”

Het CMC benadrukt het belang van verantwoord feestvieren en hoopt dat iedereen extra voorzichtig is bij feestelijke activiteiten, met name bij het gebruik van vuurwerk. Het CMC vraagt de gemeenschap om verantwoord en wijs om te gaan met alcohol. Zeker in combinatie met andere activiteiten.

Het CMC vraagt het publiek om bij gezondheidsproblemen eerst contact op te nemen met de huisarts die indien nodig kan doorverwijzen naar de Spoedeisende Hulp.