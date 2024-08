Gezondheidszorg CMC waarschuwt voor dreigend zorginfarct Redactie 16-08-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) slaat alarm. De situatie rond de zorgverlening in het ziekenhuis is volgens de directie en het medisch personeel kritiek geworden. In een dringende oproep aan de regering van Curaçao en andere betrokken instanties, waarschuwt het ziekenhuis dat de zorgkwaliteit op het eiland gevaar loopt. Zonder snelle ingrepen dreigt het CMC niet langer in staat te zijn om verantwoordelijke en toegankelijke zorg te bieden.

De directie van het CMC heeft benadrukt dat het ziekenhuis sinds de opening kampt met financiële beperkingen die de continuïteit van de zorg ernstig onder druk zetten. Een van de belangrijkste knelpunten is het zorgbudget, dat volgens het ziekenhuis ontoereikend is om aan de groeiende zorgvraag te voldoen.

Daarnaast zorgt de invoering van de ‘Landsverordening Normering Topinkomens’ (LNT) voor problemen bij het aantrekken en behouden van medisch specialisten. Hierdoor dreigt het CMC op korte termijn bijna twintig procent van zijn vaste medisch specialisten te verliezen, wat de toegankelijkheid van zorg verder beperkt.

Zichtbaar

De impact van deze problemen is volgens het CMC al zichtbaar in verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo is er een nijpend tekort aan oogartsen, waardoor patiënten momenteel tot ruim 400 dagen moeten wachten op een poliklinische afspraak.

Dit probleem wordt verergerd door het feit dat het CMC onvoldoende middelen heeft om de oogheelkundige kliniek uit te breiden, wat vooral risicovol is voor diabetespatiënten die zonder tijdige zorg een verhoogde kans op blindheid hebben.

Ook de afdeling voor nierdialyse staat onder zware druk. Curaçao behoort tot de top twee wereldwijd in het aantal dialysepatiënten per hoofd van de bevolking. Het CMC beschikt momenteel over slechts drie internist-nefrologen, terwijl er vier nodig zijn om alle patiënten adequaat te behandelen.

Hierdoor blijven ongeveer 40 dialysepatiënten zonder vaste internist en krijgen zij alleen in geval van nood of essentiële zorg de benodigde medische aandacht. Dit verhoogt het risico op ernstige complicaties zoals hart- en vaatproblemen.

De situatie wordt verder bemoeilijkt door het feit dat het CMC wekelijks calamiteiten moet rapporteren aan de Inspecteur-generaal van de Volksgezondheid. De huisartsenpost, die is ondergebracht buiten het CMC, kampt eveneens met een gebrek aan goed opgeleide jonge artsen, wat heeft geleid tot meerdere incidenten die nog in onderzoek zijn.

Brief

In hun laatste poging om de ernst van de situatie onder de aandacht te brengen, hebben de directie en het medisch personeel van het CMC een brief gestuurd aan de regering van Curaçao, evenals aan de Nederlandse ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Ze dringen erop aan dat er dringend maatregelen worden genomen om de liquiditeit van het ziekenhuis veilig te stellen, de zorgtarieven te herzien en structurele oplossingen te vinden voor de financiële verliezen die het ziekenhuis heeft opgelopen. Zonder deze maatregelen dreigt de gezondheidszorg op Curaçao verder te verslechteren.

