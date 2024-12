Gezondheidszorg CMC waarschuwt voor tekort aan gastro-enterologen Dick Drayer 24-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center zegt geen garantie te kunnen bieden voor de beschikbaarheid van een gastro-enteroloog bij spoedgevallen op meerdere dagen in januari. Het tekort is volgens het ziekenhuis een direct gevolg van de invoering van de Landsverordening Normering Topinkomens (LNT). Die zou de werving van specialisten ernstig bemoeilijken.

Gastro-enterologie is een medisch specialisme dat zich richt op de diagnose, behandeling en preventie van ziekten van het spijsverteringsstelsel. Ondanks inspanningen om specialisten uit Zuid-Amerika, Europa en andere regio’s aan te trekken, en samenwerking met lokale gastro-enterologen, is het niet gelukt om de noodzakelijke diensten in te vullen, aldus het ziekenhuis.

Gastro-enterologen spelen een cruciale rol in spoedsituaties, zoals bij ernstige bloedingen, ingeslikte giftige stoffen of vastzittende voorwerpen in de slokdarm. Het ontbreken van een specialist op deze momenten kan leiden tot ongewenste behandelresultaten en negatieve uitkomsten voor patiënten.

De directie van het CMC heeft de situatie herhaaldelijk aangekaart bij de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en de Inspectie Volksgezondheid. Zij wijzen op de dringende noodzaak om het maximale salaris voor specialisten onder de LNT met 130 procent te verhogen. Zonder deze aanpassing blijft de situatie onhoudbaar en lopen patiënten risico’s, denkt het CMC.

77