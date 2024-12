Gezondheidszorg CMC waarschuwt voor zorgcrisis door tekort aan specialisten Dick Drayer 13-12-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft in een brief van 11 december aan minister Javier Silvania (Financiën en Gezondheid) opnieuw aangedrongen op een verhoging van de bezoldigingsnorm voor medisch specialisten. Volgens het ziekenhuis dreigt er een acute crisis in de zorg, nu het aantal specialisten afneemt en het moeilijk blijkt nieuwe artsen aan te trekken vanwege de huidige Landsverordening Normering Topinkomens (LNT).

De huidige maximum bezoldigingsnorm voor medisch specialisten is vastgesteld op 386.000 gulden per jaar. Zonder aanpassing dreigt deze norm per 1 januari een loonsverlaging af te dwingen voor specialisten die boven dit bedrag verdienen. In een eerdere brief van 6 november vroeg het CMC al om een verhoging van de norm naar 501.000 gulden. Een reactie van de minister is uitgebleven, en de situatie is inmiddels verslechterd.

Wachttijden

Het CMC schetst een alarmerend beeld van de huidige situatie. Diverse specialismen kampen met ernstige tekorten. Zes buitenlandse kandidaten hebben afgezien van een aanstelling op de afdeling Maag-Darm-Leverziekten. Als gevolg hiervan dreigt onderbezetting, waardoor de zorg voor patiënten in gevaar komt.

Bij Keel-Neus-Oorheelkunde gaat een arts stoppen in februari en een buitenspecialist vertrekt eind dit jaar. De overige artsen zijn overbelast, wat kan leiden tot meer uitval.

Bij de afdeling Urologie is een uroloog vertrokken en twee anderen zijn langdurig afwezig. Het ziekenhuis vindt alleen tijdelijke vervangers.

Naast deze specialismen kampt het CMC ook met tekorten bij de ziekenhuisapothekers, neurologen, oogartsen, anesthesisten en intensivisten. De wachttijden lopen op, met bijvoorbeeld voor oogheelkunde een wachttijd van bijna 26 weken, terwijl de norm vier weken is.

Het CMC waarschuwt dat deze situatie leidt tot ernstige gevolgen voor patiënten, vooral voor mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes. Uitblijvende behandeling kan bijvoorbeeld leiden tot blijvende blindheid bij patiënten met diabetische retinopathie.

Oproep

De Raad van Bestuur benadrukt dat de problemen direct gekoppeld zijn aan de bezoldigingsnorm. De huidige salarissen zijn niet concurrerend, waardoor buitenlandse specialisten weigeren in dienst te treden. Volgens het CMC is een snelle verhoging van de norm of een uitzondering op de LNT voor medisch specialisten de enige oplossing.

De Inspecteur-Generaal voor de Volksgezondheid is inmiddels op de hoogte gesteld en heeft toegezegd binnenkort in overleg te gaan. Het CMC verwacht dat de minister en andere betrokken instanties snel reageren om verdere afbrokkeling, zoals zij dat zien, van de zorg te voorkomen.

