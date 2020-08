CMC werknemer positief getest op Curaçao

Willemstad – Het Curaçao Medical Center heeft vrijdagavond bekend gemaakt dat één medewerker positief is getest op het coronavirus.

De medewerker heeft het standaard protocol gevolgd en het direct gemeld wanneer hij of zij zich ziek begon te voelen en is direct getest. Hierop kwam een positief resultaat. De medewerker is in isolatie geplaatst.

Er vindt nu een kringonderzoek plaats om te zien met wie deze werknemer in contact is geweest. Dat onderzoek is nog in volle gang.

