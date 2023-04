CMC wil minister Silvania niet spreken in het ziekenhuis

WILLEMSTAD – De directie van het CMC heeft minister Javier Silvania verzocht om komende maandag geen persconferentie te houden in het ziekenhuis. Volgens directeur Gilbert Cijntje is het CMC niet bedoeld om meetings te houden.

De tijdelijke minister van Volksgezondheid had op sociale media gezegd dat hij komende maandag met het bestuur van het ziekenhuis zou vergaderen en had daarbij ook de Inspectie en het ziekenhuispersoneel uitgenodigd

Hoewel de Raad van Bestuur graag met de minister samen zit, verzet de directeur zich tegen het houden van een vergadering in een gebouw, waar onderzoek wordt gedaan en patiënten worden behandeld.

Een deel van het OK-personeel is niet tevreden met de veranderingen in de structuur van de organisatie en het organogram. Volgens het bestuur gaat het hier om een veranderproces dat al meer dan een jaar aan de gang is.

Op 14 april heeft het managementteam van de operatiekamer een presentatie gegeven aan het OK-personeel, op basis waarvan sommige OK-personeelsleden contact hebben opgenomen met de CBV-vakbond.