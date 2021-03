1 Delen

WILLEMSTAD – Het aantal bedden om coronapatienten te behandelen is gestegen naar bijna 150. Het aantal wijzigt voortdurend, zegt CMC-directeur Gilbert Martina.

Het aantal IC-plekken is ook uitgebreid. De zorg komt nog niet in gedrang, maar het is wel kantje boort, zegt Martina. Mocht het CMC vollopen, dan kan er uitgeweken worden naar het Sehos, het voormalige ziekenhuis dat 33 bedden klaar heeft staan.