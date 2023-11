Coca-Cola Caribisch gebied beloofd te gaan voor duurzaamheid en welvaart 

WILLEMSTAD – Coca-Cola in het Caribisch gebied, samen met Coca-Cola op Curaçao, belooft haar productieproces te verduurzamen. Het bedrijf noemt dat zelf The Caribbean Pledge en houdt onder meer in dat zij duidelijke etikettering bevordert en op een verantwoorde manier haar marketing voortzet en inzet op milieubescherming.

Andrew Pinedo, Managing Director van Coca-Cola Curaçao, benadrukt het belang van deze belofte in het kader van het 85-jarig jubileum van het bedrijf. Muhammad Abdullah, Vice-president van Franchise Operations voor het Caribisch gebied, voegt toe dat deze toezegging een culminatie is van hun inspanningen om een allesomvattende verklaring van hun waarden en doelstellingen te presenteren.

Kernbeloftes

Coca-Cola Caribisch gebied zal zijn aanbod van dranken, inclusief opties met minder calorieën en zonder suiker, aanzienlijk versnellen. Het bedrijf zal de Coca-Cola No-Sugar optie in alle Caribische markten promoten, met een focus op marketingcampagnes voor dranken met minder calorieën en zonder suiker. In Curaçao bestaat 21,5% van het portfolio al uit opties zonder calorieën.

Het bedrijf gebruikt etiketten voor consumentencommunicatie en educatie, om transparant en effectief de inhoud van zijn producten te communiceren. Dit omvat hulp bij het begrijpen van etiketten, ingrediënten en voedingsrichtlijnen via de bedrijfswebsite van Coca-Cola.

Coca-Cola belooft de rol van ouders en verzorgers te blijven respecteren als beslissers over wat hun kinderen consumeren. Het bedrijf zal reclame in media die zich direct op kinderen onder de dertien richten vermijden en streeft naar reclamevrije scholen voor kinderen. Ook zal Coca-Cola geen direct toegevoegde suikerdranken in basisscholen verkopen en lokale regelgeving blijven respecteren.

Coca-Cola verbindt zich tot leiderschap in milieuduurzaamheid, met nadruk op inzameling, recycling en herbruikbaarheid. Het bedrijf streeft naar het bereiken van zijn World Without Waste-doelen, waaronder het honderd procent recyclebaar maken van verpakkingen tegen 2025, en het gebruik van minstens vijftig procent gerecycled materiaal in verpakkingen tegen 2030.

Coca-Cola Curaçao opende in 2014 haar eerste recyclingcentrum en bevordert actief recycling.

Regionale welvaart

Coca-Cola ondersteunt de ontwikkeling van de gemeenschappen die het bedient door middel van onderwijs- en economische empowerment-initiatieven. Coca-Cola zegt al meer dan 85 jaar een steunpilaar voor lokale initiatieven te zijn die een positieve impact hebben op de gemeenschap.

Een recent voorbeeld is het toekennen van een volledige studiebeurs aan een lokale student voor een studie in International Hospitality and Tourism Management aan de Universiteit van Curaçao voor vier jaar.

Met ‘The Caribbean Pledge’ streeft Coca-Cola ernaar een referentie te worden voor duurzaamheid in de sector en te zorgen dat deze agenda hun concurrentievoordeel in de regio wordt.