Coca-Cola Curaçao biedt volledige studiebeurs ‘International Hospitality and Tourism Management’

WILLEMSTAD – Coca-Cola Curaçao gaat in samenwerking met de Universiteit van Curaçao een volledige studiebeurs aanbieden voor de opleiding ‘International Hospitality and Tourism Management’.

Het programma biedt studenten die geïnteresseerd zijn in de studie aan de UOC de kans om zich aan te melden voor een volledige studiebeurs van 4 jaar. Coca-Cola dekt gedurende deze periode alle studie- en boekenkosten van de winnaar.

International Hospitality and Tourism Management is een vierjarige bacheloropleiding die studenten voorbereidt en ontwikkelt tot bekwame supervisors en/of managers in de hotel- en toeristische sector.

Met de groei van de toeristische industrie op Curaçao, door onder andere de komst van nieuwe hotels en uitbreidingen van bestaande hotels, is er een stijgende vraag naar gekwalificeerd personeel.

Dit leidt tot een toename van buitenlandse gasten, wat op zijn beurt ruimte biedt voor uitbreiding van restaurants, attracties, musea en meer. Een investering in menselijk kapitaal is dan ook van essentieel belang om aan deze vraag te voldoen en de werkgelegenheid in de sector te vergroten. Coca Cola wil daar op deze manier een steentje aan bijdragen.

Voorwaarden

Deelnemende studenten dienen een essay van twee pagina’s te schrijven of een video van twee minuten te delen waarin ze hun interesse in de toerisme-studie toelichten, evenals hoe de beurs bijdraagt aan hun professionele carrière en welke competenties hen geschikt maken voor de beurs.

Daarnaast wordt verwacht dat ze de rol van de toerisme-opleiding in de economie van Curaçao bespreken en hoe ze van plan zijn het verschil te maken in de hotel- en toeristische sector.

Uiteraard dienen de toekomstige studenten zich ook aanmelden voor de studie aan de UOC. Wie wil studeren aan de Universiteit van Curaçao moet voldoen aan de voorwaarden die voor elke student gelden, zoals bijvoorbeeld een diploma.

Om de beurs in de opvolgende jaren te behouden, is het vereist dat studenten minimaal 50 van de 60 studiepunten behalen. Bovendien zal Coca-Cola een mentoring-sessie aanbieden om de studenten te ondersteunen in hun studie en groei.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 17 augustus. De winnaar wordt op maandag 21 augustus bekendgemaakt.

Studeren aan de UoC kost 5100 gulden per studiejaar en nog eens duizend gulden voor aanschaf van boeken en lesmateriaal. In het derde jaar betaal je nog eens drieduizend gulden voor een studiereis en in het vierde jaar vijfhonderd gulden examenfee.