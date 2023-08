Coca-Cola studiebeurs voor Amerelis Dorand

WILLEMSTAD – Amarelis Dorand mag op kosten van Coca-Cola Curaçao vier jaar International Hospitality and Tourism Management studeren aan de Universiteit van Curaçao. De beurs, die alle studie- en boekenkosten bevat, heeft een waarde van 22.000 gulden. Dorand voldeed aan de opgestelde selectiecriteria.

International Hospitality and Tourism Management is een vierjarige bacheloropleiding die studenten voorbereidt en ontwikkelt tot bekwame supervisors en/of managers in de hotel- en toeristische sector.

Met de groei van de toeristische industrie op Curaçao, door onder andere de komst van nieuwe hotels en uitbreidingen van bestaande hotels, is er een stijgende vraag naar gekwalificeerd personeel.

Deelnemende studenten dienden een essay van twee pagina’s te schrijven of een video van twee minuten te delen waarin ze hun interesse in de toerisme-studie toelichten, evenals hoe de beurs bijdraagt aan hun professionele carrière en welke competenties hen geschikt maken voor de beurs.

Studeren aan de UoC kost 5100 gulden per studiejaar en nog eens duizend gulden voor aanschaf van boeken en lesmateriaal. In het derde jaar betaal je nog eens drieduizend gulden voor een studiereis en in het vierde jaar vijfhonderd gulden examenfee.