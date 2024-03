Luchtvaart & Reizen Cockpitstoelen 787 Dreamliner moeten gecontroleerd na incident Redactie 2024-03-18 - 1 minuten leestijd

SCHIPHOL – Boeing heeft alle luchtvaartmaatschappijen die de 787 Dreamliner gebruiken, zoals KLM en TUI fly, geadviseerd de cockpitstoelen grondig te inspecteren. Dit meldt Luchtvaartnieuws.nl. Het advies volgt op een angstaanjagend incident met een LATAM-toestel eerder deze week, waarbij het vliegtuig een ongeplande duikvlucht maakte.

De situatie kwam aan het licht nadat een vlucht van LATAM Airlines, vluchtnummer LA800, een noodlottige duikvlucht maakte op weg van Australië naar Nieuw-Zeeland.

Een toevallige aanraking door een cabinemedewerker met een schakelaar in de cockpit zou de stoel van de vliegende piloot plotseling naar voren hebben doen schuiven. Hierdoor werd onbedoeld de stuurkolom naar beneden gedrukt, met als gevolg dat het vliegtuig, met 263 passagiers aan boord, steil naar beneden vloog.

Gelukkig wisten de piloten na enkele angstige momenten de controle over het toestel te herwinnen en veilig te landen in Auckland, waar een tussenstop gepland was op de route naar Chili. Het incident leidde tot verwondingen onder diverse passagiers en bemanningsleden.

Als reactie op de voorlopige bevindingen van het onderzoek, dat wordt geleid door experts uit Chili en Nieuw-Zeeland, heeft Boeing een Multi-Operator Message (MOM) verstuurd naar de exploitanten van de 787. In deze mededeling wordt benadrukt dat het van cruciaal belang is dat de schakelaars in de cockpit adequaat beschermd zijn en niet per ongeluk kunnen worden omgezet.