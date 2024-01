College financieel toezicht steunt voortzetting ‘ENNIA-oplossing’

WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht, Cft heeft in een brief aan minister van Financiën Javier Silvania zijn steun uitgesproken voor de voortzetting van de zogenaamde ‘ENNIA-oplossing’. Dit besluit is volgens de Curaçaose overheid van cruciaal belang voor de afhandeling van de financiële problemen van het private verzekeringsbedrijf ENNIA, na het weghalen van grote sommen geld door eigenaar Hushang Ansary. Het Cft benadrukt dat zij op de hoogte gehouden willen worden van alle ontwikkelingen in dit kader.

De brief van het Cft, gedateerd op 12 januari 2024, volgt op eerdere berichtgeving waarin de regering van Curaçao een mogelijk scenario voorstelde als oplossing voor de situatie bij ENNIA. Gezien de aanzienlijke sociaaleconomische impact, zocht de regering van Curaçao naar oplossingen en vroeg het Cft om advies. Een overeenkomst tussen de landen Curaçao en Sint-Maarten, evenals de Centrale Bank, gedateerd op 15 december 2023, ondersteunt de voorgestelde oplossing.

Risico’s

Maar er zijn risico’s verbonden aan deze overeenkomst. Voor een periode van dertig jaar moet Curaçao namelijk een aanzienlijk bedrag reserveren in de begroting. De financiële ruimte is beperkt en de begroting bevat al andere risico’s.

Een van deze risico’s is de situatie rond het Curaçao Medical Center en ook de verwachte inkomsten uit vergunningen voor online gokken. Het Cft is van mening dat het niet verstandig is om eventuele ruimte die ontstaat door een renteverlaging op de schuld van 911 miljoen gulden direct te gebruiken voor andere schulden.