Nieuws Curaçao Colombia accepteert toch deportatievluchten uit VS Redactie 27-01-2025 - 2 minuten leestijd

Foto: alipac.us

WASHINGTON – Er komen toch geen hoge Amerikaanse importheffingen voor Colombia omdat beide landen overeenstemming hebben bereikt over deportatievluchten. Het Witte Huis zegt dat Colombia onvoorwaardelijk akkoord is gegaan met alle Amerikaanse voorwaarden. Dat bevestigt Colombia niet, maar het land zegt wel dat de impasse is doorbroken, aldus de NOS.

De ruzie ontstond gisteren omdat Colombia niet toestond dat militaire vliegtuigen met migranten uit de VS aan boord op het grondgebied van het land zouden landen. Twee deportatievluchten werden geweigerd, omdat de Colombiaanse president Petro vond dat zijn landgenoten als criminelen werden behandeld door hen met legervliegtuigen terug te sturen.

Als reactie hierop verbood de Amerikaanse president Trump de Amerikaanse ambassade in Bogotá om nieuwe visa-aanvragen in behandeling te nemen. Ook kondigde hij aan om per direct een tarief van 25 procent op goederen uit Colombia in te stellen. Colombia kondigde kort daarna aan het tarief op goederen uit de VS met 25 procent te verhogen.

Ingestemd

Ongeveer vijf uur later stemde Petro alsnog in. “De regering van Colombia heeft ingestemd met alle voorwaarden van president Trump, inclusief de onbeperkte aanvaarding van alle illegale vreemdelingen uit Colombia die uit de Verenigde Staten zijn teruggekeerd” meldt het Witte Huis.

De Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken Gilberto Murillo meldt “dat de impasse met de Amerikaanse regering is doorbroken”. Hij zwijgt over de vraag of militaire vluchten nu wel worden toegelaten, en zegt alleen dat teruggezonden Colombianen onder fatsoenlijke omstandigheden zullen worden ontvangen.

Ook meldt de minister dat de Colombiaanse regering het presidentsvliegtuig beschikbaar heeft gesteld om de terugkeer van Colombianen mogelijk te maken die gisteren met deportatievluchten het land binnen zouden komen.

Prioriteit

Het terugdringen van illegale migratie is een prioriteit van de regering-Trump, die ook naar andere landen migranten wil deporteren. Onlangs weigerde Mexico een deportatievliegtuig te laten landen, terwijl Brazilië opheldering eiste over de vernederende behandeling van 88 gedeporteerde Brazilianen, die geboeid waren tijdens een lijnvlucht.