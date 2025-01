Buitenland Colombia en VS botsen over migrantenbeleid Dick Drayer 27-01-2025 - 2 minuten leestijd

Gustavo Petro, president van Colombia

BOGOTA/WASHINGTON – De spanningen tussen de Verenigde Staten en Colombia zijn opgelopen nadat de Colombiaanse president Gustavo Petro weigerde militaire toestellen met gedeporteerde migranten te laten landen. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde met zware sancties, waaronder een importtarief van 25 procent op alle Colombiaanse producten, dat binnen een week verhoogd wordt naar 50 procent. Petro sloeg terug met een vergelijkbare dreiging tegen Amerikaanse goederen.

Petro verklaarde zondag dat hij de deportatievluchten niet accepteert, omdat deze niet voldoen aan de normen van waardigheid en respect. Hij bood aan de gedeporteerden te ontvangen op niet-militaire vluchten, zelfs met zijn eigen presidentiële toestel. In reactie op de weigering beschuldigde Trump Colombia ervan de nationale veiligheid van de VS in gevaar te brengen. Naast de importtarieven stelde hij een reisverbod en visumbeperkingen in voor Colombiaanse overheidsfunctionarissen.

Economische impact en escalatie

Colombia, traditioneel een belangrijke bondgenoot van de VS in Latijns-Amerika, is een van de grootste exporteurs van koffie naar de VS. De sancties treffen het land zwaar. Petro reageerde fel op Trump door zijn minister van Buitenlandse Handel opdracht te geven een tarief van 25 procent op Amerikaanse producten in te voeren, met een mogelijke verhoging naar 50 procent. In een bericht op X uitte hij scherpe kritiek: “Je zult nooit over ons heersen.”

Latijns-Amerika-expert Will Freeman noemt de maatregelen een “drastische en gedurfde escalatie” die de historische band tussen de twee landen onder druk zet. Ondertussen blijven de sancties van kracht tot het eerste deportatievliegtuig succesvol in Colombia is geland, aldus het Witte Huis.

Mexico in dezelfde situatie

Colombia is het tweede Latijns-Amerikaanse land dat Amerikaanse deportatievluchten weigert. Mexico weigerde onlangs ook een militair toestel, maar dat leidde niet tot sancties. Trump heeft migratie als een van zijn speerpunten benoemd en verwacht volledige medewerking van andere landen bij het terugsturen van hun staatsburgers.