Nieuws Curaçao Colombia haalt migranten op met eigen militaire vliegtuigen Dick Drayer 28-01-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: alipac.us

BOGOTÁ – Colombia heeft gisteren twee militaire vliegtuigen ingezet om migranten op te halen uit de Verenigde Staten. Het ene toestel vloog naar San Diego om 110 Colombianen te repatriëren, terwijl het andere richting Houston vertrok.

President Gustavo Petro van Colombia weigerde afgelopen weekend nog om Amerikaanse militaire vluchten met uitgezette migranten te laten landen. Hierop reageerde de Amerikaanse president Donald Trump met het dreigen van invoerheffingen tot vijftig procent op producten uit Colombia. Petro stelde hierop een vergelijkbare eis: respectvolle behandeling van Colombiaanse migranten.

Enkele uren later gaf het Witte Huis in een verklaring aan dat Colombia alsnog akkoord ging met alle eisen van Trump. De uitzettingen van migranten naar Colombia zijn inmiddels hervat.

In een toespraak noemde Trump het gebruik van militaire vliegtuigen voor de repatriëring een historisch moment. “Voor het eerst in de geschiedenis laden we illegale aliens in militaire vliegtuigen om ze terug te sturen naar waar ze vandaan komen,” aldus Trump.

Volgens Colombia is het inzetten van eigen militaire vliegtuigen voor het ophalen van migranten een “win-winsituatie”. Ondertussen meldde persbureau Reuters dat ook een Amerikaanse vlucht met 64 uitgezette migranten in Guatemala landde.