Economie Colombia presenteert belangrijkste landbouwproducten op beurs voor Aruba en Curaçao 02-09-2024

WILLEMSTAD – Colombia, erkend door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) als een opkomende wereldwijde voorraadkast voor fruit en groenten, zal zijn vooraanstaande agrarische producten presenteren tijdens de Showroom Aruba-Curaçao 2024.

Dit belangrijke handelsevenement vindt plaats op 10 september in Aruba en op 12 september in Curaçao, in het Renaissance Hotel. Het evenement richt zich op het versterken van de agrarische banden tussen Colombia en de Caribische eilanden.

Tijdens de beurs worden diverse producten die van cruciaal belang zijn voor de bevoorrading van de eilanden gepresenteerd, waaronder koffie, snacks, vruchtenpulp, vers fruit, zuivelproducten, chocolade en oliën.

Deze producten worden geleverd door toonaangevende Colombiaanse bedrijven uit verschillende regio’s, die naar eigen zeggen stuk voor stuk bekend staan om hun hoge kwaliteit en toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Strategisch

Carmen Caballero, president van ProColombia, het promotiebureau van Colombia, benadrukte de strategische voordelen van dit initiatief. “Colombia, het Land van Schoonheid, zet zich in om zijn aanwezigheid op Aruba en Curaçao te behouden en uit te breiden. Onze nauwe geografische nabijheid en het diverse aanbod van producten die het hele jaar door beschikbaar zijn, geven ons een concurrentievoordeel. Deze showroom biedt een unieke kans voor Colombiaanse exporteurs om direct in contact te komen met belangrijke kopers en distributeurs in de regio,” aldus Caballero.

Onder de deelnemers aan het evenement bevinden zich onder andere bedrijven zoals Amor Perfecto, bekend om zijn hoogwaardige koffie, Comestibles Mapy, gespecialiseerd in premium snacks, en Pulpafruit, een leider in de productie van vruchtenpulp.

Deze bedrijven en de dertien andere deelnemers vertegenwoordigen een breed scala aan sectoren die voldoen aan internationale kwaliteitsnormen, met certificeringen zoals Kosher en Global GAP (Good Agricultural Practices).

Significant

In 2023 was de export van Colombiaanse landbouwproducten naar Aruba en Curaçao significant, met respectievelijk 11 miljoen en 19,5 miljoen dollar aan voedselproducten.

Colombia ziet evenementen als de Showroom Aruba-Curaçao als een essentiële stap in het versterken van bilaterale relaties en het creëren van nieuwe handelsmogelijkheden binnen de Caribische regio.

“We nodigen kopers uit om kennis te maken met onze bedrijven en het uitgebreide assortiment producten uit de diverse industriële regio’s van Colombia te verkennen,” voegde Caballero toe. “Colombia is goed gepositioneerd om aan al uw leveringsbehoeften te voldoen.”

