Toerisme Colombia versterkt positie als groeimarkt voor toerisme naar Curaçao Dick Drayer 23-12-2024 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De afgelopen jaren hebben Caribische bestemmingen zichzelf gepositioneerd als een steeds aantrekkelijkere optie voor Colombianen vanwege verschillende factoren zoals hun stranden, nabijheid, gemakkelijke toegang en planning, cultureel aanbod, klimaat en zelfs budget. Nu het einde van het jaar nadert, heeft Curaçao zich gevestigd als een van de favoriete internationale bestemmingen van Colombianen in 2024. Dat schrijft de Colombiaanse nieuwswebsite Valora Analitik. De site richt zich op economische, financiële en actuele berichtgeving over Colombia en Latijns-Amerika.

Volgens de Colombiaanse Vereniging van Reis- en Toerismebureaus (ANATO) waren er in Colombia tot december 2023 5,17 miljoen internationale vertrekken, wat een stijging betekende van bijna vijf procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Een kleine 42.000 Colombianen ging naar Curaçao. Dat zijn er 22 procent meer dan het jaar ervoor.

De bestemming Curaçao heeft directe vluchten vanuit Bogotá met luchtvaartmaatschappijen als Wingo en Avianca, laatstgenoemde met elf vluchten per week. Daarnaast kondigde Wingo een nieuwe directe verbinding aan vanuit Medellín, de tweede belangrijkste markt voor Curaçao in Colombia, die vanaf vorige week beschikbaar is, waardoor reizen voor Colombianen uit verschillende steden nog gemakkelijker is.

De vlucht vanuit beide steden duurt slechts twee uur. Curaçao is daarmee een van de dichtstbijzijnde internationale bestemmingen is voor Colombia, waardoor reizigers het meeste uit hun tijd op het eiland kunnen halen en vertragingen als gevolg van tussenstops of afstand kunnen vermijden. Curaçaoënaars op hun beurt kunnen makkelijk naar Colombia op vakantie

Stranden en klimaat

Volgens een onderzoek van Booking omvatten de favoriete reisplannen in 2024 het bezoeken van stranden; zelfs 62% van de reizigers zoekt naar dit soort bestemmingen. Een van de trekpleisters van Curaçao, naast het warme klimaat het hele jaar door, zijn de 35 stranden op het eiland.

Volgens het Colombiaanse ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zijn de toeristen van vandaag actiever en proberen ze tijdens één reis verschillende ervaringen op te doen, hoewel rust hun hoofddoel blijft. Curaçao is van oudsher bekend om zijn resorts en hotels voor ontspannende vakanties en biedt ook een breed scala aan mogelijkheden voor diegenen die op zoek zijn naar meer dynamische activiteiten, zoals watersporten, ecowandelingen en andere avonturen.

Bovendien maakt de verscheidenheid aan activiteiten die eilanden als Curaçao bieden het een aantrekkelijke bestemming voor alle soorten reizigers. Sterker nog, 68 procent van de Colombianen is van plan om als gezin te reizen, terwijl dertig procent van plan is dit dit jaar alleen te doen, wat de flexibiliteit van deze bestemmingen voor verschillende toeristische profielen benadrukt.

Een paar maanden geleden opende het Curaçao Tourism Office een belevingscentrum in het Nuestro Bogotá Shopping Center. Deze plek, die de meest geavanceerde technologie combineert met de cultuur van het eiland, heeft tot doel een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop reizigers hun volgende bestemming kunnen kiezen en verkennen, met behulp van technologische hulpmiddelen zoals de metaverse, projecties, games en interactieve schermen. Daarin kunnen bezoekers ontdekken wat er op het eiland te doen is en hun reis plannen.

Toelatingseisen

Eén van de voordelen van deze bestemming is dat Colombianen geen visum nodig hebben om Curaçao binnen te komen. Alleen een geldig paspoort is vereist, een digitale immigratiekaart en een actueel bewijs van vaccinatie tegen gele koorts.

Hugo Clarinda, directeur van het Curaçao Tourism Office, merkte op dat “Colombia zich in 2024 heeft gevestigd als de derde belangrijkste markt voor Curaçao, met een toename van 22 procent in aankomsten vergeleken met 2023. Bovendien is Antioquia een afdeling geworden die zal zich blijven inzetten voor zijn groei om de lokale economie te ondersteunen.”

